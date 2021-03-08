Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün’de kabine revizyonu sonrası Çalışma Bakanı istifa etti
[Fotoğraf: Getty]
Ürdün’de Kral 2. Abdullah’ın yeni kabine revizyonunu onaylamasının ardından Çalışma Bakanı Maan el-Katamin istifasını sundu. Katamin’in yerine Eymen el-Miflıh tayin edildi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinin 10 bakanı kapsayan kabine revizyonunu onaylamış ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlamıştı.
Kabinede daha önce hem Çalışma Bakanı hem de Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Maan el-Katamin, revizyon sonrası sadece Çalışma Bakanı olarak görevlendirilmişti.
Kral istifayı onayladı
Katamin, kabine revizyonunun onaylanmasından sonra istifasını sundu.
Kral 2. Abdullah, Çalışma Bakanı Katamin'in istifasını onayladı ve yerine Sosyal Kalkınma Bakanı Eymen el-Miflıh'ı tayin etti.
Katamin'in istifasının sebebi hakkında bilgi verilmedi.
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