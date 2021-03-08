Eğitim ve Beşeri Sermaye Geliştirme Bakanlığı Daimi Sekreteri Kemi Adesun, Kwara eyaletindeki 10 misyoner okulunun, başörtü sorununa çözüm bulunamaması nedeniyle bir sonraki emre kadar kapatıldığını açıkladı.

Adesun, kararın eyaletin güvenliği için alındığını vurguladı.

Açıklamada, hükümetin her zaman adalete, çoğulculuğa ve her vatandaşın haklarına saygı göstermeye kararlı olduğu söylendi.

Başörtüsü serbestliği 26 Şubat’ta getirilmişti

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Bu kararı, Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Daha önce de aynı nedenle kapatılmıştı

Kwara eyaletinde 10 misyoner okul, 19 Şubat'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Bugün açılan 10 okul, hükümetin başörtüsü serbestliği kararına karşı çıktığı gerekçesiyle yeniden kapatıldı.