Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya’da salgından ölenlerin sayısı 100 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya’da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 100 bin 103’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte yapılan 184 bin 684 testte 13 bin 902 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 81 bin 368'e çıktı.
Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı, düne göre 329 azalışla 472 bin 533 oldu. Buna karşı yoğun bakımdakilerin sayısı ise 95 artarak 2 bin 700'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 13 bin 893 artışla 2 milyon 508 bin 732'ye ulaştı.
Aşılama 27 Aralık’ta başlamıştı
Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede, 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı.
Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz aşı yapıldı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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