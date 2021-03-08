Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte yapılan 184 bin 684 testte 13 bin 902 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 81 bin 368'e çıktı.

Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı, düne göre 329 azalışla 472 bin 533 oldu. Buna karşı yoğun bakımdakilerin sayısı ise 95 artarak 2 bin 700'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 13 bin 893 artışla 2 milyon 508 bin 732'ye ulaştı.

Aşılama 27 Aralık’ta başlamıştı

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede, 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı.

Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz aşı yapıldı.