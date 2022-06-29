Bu uygulama ilk olarak pandemi döneminde, Ağustos 2020'de "halk sağlığını korumak için" geçici olarak başlatılmıştı.

ABD merkezli şirket, bu kuralın zaman içinde bir halk sağlığı önlemi olmanın ötesine geçtiğini, ev sahipleri ve komşularının bundan çok memnun kaldığını açıkladı.

Kural getirildiğinden beri partilere dair şikayetlerde yüzde 44'lük bir azalma gerçekleştiği duyuruldu.

Bu yasağın tek istisnasının bu amaçla yapılmış tesislere yönelik rezervasyonlar olacağı belirtildi.