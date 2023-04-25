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Dünya
AA 25.04.2023 17:15

Ağır çalışma koşulları çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

ABD'de yapılan bir araştırmada "ağır çalışma koşulları"nın 18 ila 64 yaş arasındaki çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.

Ağır çalışma koşulları çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

CNN'in haberine göre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 2021'de çalışma koşullarının çalışanların psikolojisine etkisini araştırdı.

CDC'nin hazırladığı raporda, esnek olmayan çalışma koşullarıyla gece çalışma ve değişen çalışma programlarının, çalışanların sosyal ve mesleki ilişkilerini olumsuz etkileyen psikolojik sorunları artırarak ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Raporda, gündüz çalışanların yüzde 2,3'ünde psikolojik rahatsızlık gelişirken bu oran, gece çalışanlarda yüzde 4,8, değişen çalışma programları bulunanlarda ise 3,9 olarak belirlendi.

Mesai çizelgelerini değiştirmekte zorlanan kişilerdeki stres gelişim oranı yüzde 4,2 olarak öne çıkarken daha esnek mesai koşullarında çalışanlarda ise bunun yüzde 2,2 olduğu görüldü.

Esnek çalışma koşullarına sahip olmalarının önemi

Psikolojik sorunu bulunurken çalışan kişilerde daha ciddi ruh sağlığı problemi gelişme oranı yüzde 5,8 olurken, bu dönemde çalışmak zorunda kalmayan kişilerde bu oran yüzde 1,9 oldu.

Araştırmacılardan Psikolog Dennis Stolle, konuya dair yaptığı değerlendirmede "İnsanlar neler olacağını bilemediğinde ve olaylarda kontrolleri bulunmadığında bu durum, kaygı bozukluğu ve stres seviyelerinin artmasına yol açar." ifadesini kullandı.

Stolle, insanların hayatlarının kontrolleri dışındaymış gibi hissetmemeleri için çalışma programlarının öngörülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, Stolle, çalışanların acil durumlarla ilgilenebilmeleri için de daha esnek çalışma koşullarına sahip olmalarının önemini vurguladı.

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