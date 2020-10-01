Afrikalı bir göçmen, Avrupa'ya gitmek için tek başına çıktığı umut yolculuğunda yolunu kaybetti.

Lastik botuyla 10 gün boyunca denizde sürüklendi. Günlerce çok az su ve yemekle yaşama tutundu.

Afrika'nın kuzey kıyısındaki İspanyol yerleşim bölgesi Ceuta'nın 215 kilometre doğusunda çaresizce sürükleniyordu.

Portekiz Hava Kuvvetleri, göçmeni son anda fark etti. Yetkililer, bölgedeki bir İspanyol gemisi ile iletişim kurdu.

Afrikalı göçmen, kendisine yaklaşan gemiye ulaşmaya çalıştı, kalan son gücüyle ellerini kürek gibi kullanarak gemiye yaklaştı.

Kendisine uzatılan halat merdivenle gemiye çıkan göçmen, son anda kurtarıldı.

Akdeniz sularında hayatını kaybeden yüz binlerce sığınmacının aksine, o yaşama tutunmayı başardı.

