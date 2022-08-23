Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği ile Vahşi Yaşam Ticareti İzleme Ağı, gergedanların avlanmasına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, kaçak avlanma oranlarında son yıllarda düşüş görüldü.

Boynuzları yüzünden avlanan gergedanların kaçak avlanma nedeniyle nesilleri yok oluyor. Gergedanların kaçak avlanma oranları 2018'den beri ilk kez düştü. Bunda koronavirüs salgını ve tam kapanmaların etkili olduğu düşünülüyor.

Bununla beraber Afrika'daki siyah gergedanların nüfusları 2018 ve 2021 yılları arasında arttı. 5 bin 495'ten 6 bin 195'e yükseldi. Ancak tehlike devam ediyor.

2018-2021 yılları arasında kıtadaki beyaz gergedanların sayısının azaldığı görüldü. 18 bin 67'den 15 bin 942'ye geriledi. Aynı yıllarda Afrika'da 3 bine yakın gergedan avlandı.