İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen Kasım ayındaki bin 185'lik rekoru aşarak bin 295 göçmenin 27 tekneyle geçiş yaptığını söyledi.

Bu, mevcut kayıtların 2018'de başlamasından bu yana en yüksek günlük toplam.

Temmuz ayındaki 3 bin 683 kişiye kıyasla bu ay şimdiye kadar 6 bin 168 kişi küçük teknelerle geçiş yaptı.

Bu yıl şimdiye kadar 22 bin 560'tan fazla kişi İngiliz Kanalında seyahat etti. 2021'deki eşdeğer noktada, kümülatif toplam 12 bin 500'ün biraz altındaydı.

Geçen yıl, 2020'de 8 bin 404 olan geçişi toplam 28 bin 526 kişinin yaptığı biliniyor.

Pazartesi günü Dover'da karaya çıkarılırken görülenler arasında battaniyeye sarılı ve yünlü şapka giyen bebekler ve küçük çocuklar da vardı.

Geçişler, kötü hava koşulları nedeniyle geçiş yapılmadığı için üç gün sonra geldi.

Nisan ayında İçişleri Bakanı Priti Patel, bazı sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için "dünyada ilk" olarak tanımladığı bir anlaşmayı imzaladı .

Ancak, 14 Haziran'da kalkacak olan ilk sınır dışı etme uçuşu, yasal zorluklar nedeniyle yere indirildi .