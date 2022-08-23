Isabela eyaletindeki Maconacon kasabasında başlayan tropik fırtına, en az iki kişinin yaralanmasına ve Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un önlem olarak başkent bölgesi ile 6 ilde okulları ve devlet dairelerini kapatmasına neden oldu.

Basın sözcüsü Trixie Cruz-Angeles, "Şiddetli yağış, halk için olası tehlikeler oluşturuyor." dedi.

Afet müdahale yetkilileri, Cagayan bölgesinde devrilen ağaçlar nedeniyle iki kişinin yaralandığını, bölgede ve çevre illerde 500'den fazla kişinin ani sel, heyelan ve gelgit tehdidiyle tahliye edildiğini açıkladı.

Ülkede, COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime, dün yeniden başlanmıştı.