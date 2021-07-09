Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 880 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 880 bine yaklaştı. Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 131'e yükseldi.
Vaka sayısının 5 milyon 879 bin 98 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 112 bin 182'ye ulaştı.
En fazla can kaybı Güney Afrika'da
Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta gerçekleşti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Afrika
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