Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
96 yıllık "Ulusal Heceleme Yarışması"nı ilk kez bir siyahi kazandı
ABD’de yapılan 2021 Ulusal Heceleme Yarışması'nda ilk kez siyahi bir çocuk birinci oldu. 14 yaşındaki Zaila Avant-garde'ye 50 bin dolar ödül verildi.
ABD'de Louisiana’ya bağlı New Orleans şehrinden 14 yaşındaki Zaila Avant-garde, 5 ülkeden yaşları 9 ila 15 olan 209 çocuğun katıldığı yarışmadan birinci çıktı.
Zaila Avant-garde, bu yarışmayı kazanan ilk siyahi öğrenci olarak ülke tarihine geçti.
50 bin dolar ödül
Son iki yıldır her gün 7 saate yakın heceleme pratiği yaparak yarışmaya hazırlandığını belirten Avant-garde'ye 50 bin dolar ödül verildi.
ABD’de 1925’ten beri her yıl yapılan ulusal heceleme yarışmalarının her yıl 11 milyon öğrenciye ulaştığı belirtiliyor.
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