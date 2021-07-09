ABD'de Louisiana’ya bağlı New Orleans şehrinden 14 yaşındaki Zaila Avant-garde, 5 ülkeden yaşları 9 ila 15 olan 209 çocuğun katıldığı yarışmadan birinci çıktı.

Zaila Avant-garde, bu yarışmayı kazanan ilk siyahi öğrenci olarak ülke tarihine geçti.

50 bin dolar ödül

Son iki yıldır her gün 7 saate yakın heceleme pratiği yaparak yarışmaya hazırlandığını belirten Avant-garde'ye 50 bin dolar ödül verildi.

ABD’de 1925’ten beri her yıl yapılan ulusal heceleme yarışmalarının her yıl 11 milyon öğrenciye ulaştığı belirtiliyor.