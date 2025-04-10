Afrika’da toplu şarbon salgını: Onlarca su aygırı hayatını kaybetti

Şarbon nedeniyle hayatını kaybeden hayvanların, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ile Uganda arasındaki Edward Gölü’nün güneyinde yer alan bir nehirde su yüzeyine vurmuş halde bulunduğu aktarıldı.

Demokratik Kongo’daki Doğa Koruma Enstitüsü’nün (ICCN) Kuzey Kivu bölgesindeki yerel ofisi, halkı dikkatli olmaları konusunda uyararak özellikle vahşi hayvan eti tüketiminden kaçınılmasını tavsiye etti.

“Bu hastalık her ne kadar ağırlıklı olarak yaban hayatı etkiliyor olsa da, insanlara ve evcil hayvanlara bulaşma riski de taşımaktadır,” açıklamasında bulunuldu.

Şarbon nedir?

Şarbon, toprakta uzun yıllar canlı kalabilen spor oluşturan Bacillus anthracis adlı bakteri tarafından bulaşan ölümcül bir hastalık. Özellikle hastalık taşıyan ya da şarbondan ölen hayvanların gömüldüğü bölgelerde sporlar toprakta kalıcı olabiliyor. Hastalık insanlara da bulaşabiliyor; solunum yoluyla alındığında ölümcül olabiliyor.

Bölge uzun süredir çatışmalarla gündemde

1925 yılında kurulan Virunga Milli Parkı, özellikle dağ gorilleri ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle tanınıyor. Aynı zamanda park, son 30 yıldır silahlı çatışmaların yaşandığı doğu DKC’nin merkezinde yer alıyor.

Virunga ve Afrika’daki diğer bazı doğa koruma alanlarında, geçmişte de şarbon kaynaklı su aygırı ve diğer memeli ölümleri yaşanmıştı.