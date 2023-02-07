Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, ​​Sudan hükümeti ve halkının taziyelerini iletti.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Burhan, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Cibuti halkı ve hükümeti, bu trajedi karşısında kardeş ülke Türkiye ile dayanışma içerisindedir. Allah, kardeş Türk milletine bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Musa Dawaleh ile Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yunus Ali Guedi de sosyal medya hesaplarından taziyelerini bildirdi.

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, yaptığı açıklamada, depremden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Itno, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Çad Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiği mesajla taziyelerini bildirdi ve Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından ölümler, yaralanmalar ve mal kayıpları beni derinden üzdü. Tüm Ugandalılar ve ailemle birlikte düşünce ve duygularım hayatını kaybeden kişilerle. Ruhları ebedi huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso, depremden duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, hem hükümetinin hem Kongo halkının Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mayiik Ayii Deng, Güney Sudan Hükümeti ve halkı adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yazılı bir taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Moritanya Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan büyük trajedi nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz. Moritanya hükümeti depremde hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve mağdur olan kardeş Türk halkının acılarını paylaşmaktadır. Hazreti Allah’tan ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mozambik Cumhuriyeti ve halkı adına, Türkiye ve Suriye'ye taziyelerini ileten Nyusi, "Dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesine yer verdi.

Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua ise depremin büyüklüğüne dikkati çekerek, bölgedeki en şiddetli depremlerden birinin yaşandığını vurguladı.

Türkiye'ye taziyelerini gönderen Mutua, Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ise depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Liberya'nın kalkınma hamlesinde gerçek bir dost ve ortak olduğunu, böyle bir doğal afetle mücadele ettiklerini görmenin çok üzücü olduğunu kaydeden Weah, "Liberya, bu zor dönemde iki ülke için dayanışma içinde ve gerekli görülen her türlü desteği sunacak." ifadesini kullandı.