Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkaz altından kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardığı, 20 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bilgisi verildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.
Etiketler: Deprem Azerbaycan Kahramanmaraş
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