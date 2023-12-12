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Dünya
IFL Science, Earth.com, Independent 12.12.2023 08:18

Afrika ikiye bölünüyor: Yeni bir okyanus doğabilir

Jeologlara göre Afrika yavaş ama emin adımlarla ikiye ayrılıyor. Öte yandan bu, milyonlarca yıl sürecek son derece uzun bir süreç.

Afrika ikiye bölünüyor: Yeni bir okyanus doğabilir
[Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Aralık 2014'te alacakaranlıkta Kızıldeniz ve Doğu Afrika'nın fotoğrafını çekmişti (NASA)]

Uzmanlar sonunda Doğu Afrika'nın bir kısmının kıtanın geri kalanından ayrılacağını ve muhtemelen iki kara kütlesi arasında yeni bir okyanusun ortaya çıkacağını söylüyor.

Devasa kırılmanın, dünyanın en büyük yarıklarından biri olan ve Afrika'nın birçok ülkesinde binlerce kilometre derine uzanan Doğu Afrika Yarık Sistemi'nden (EARS) kaynaklanması bekleniyor.

5 milyon yıl içinde bugünkünden farklı bir Afrika haritası olabilir

Yarık sisteminin kapsadığı ülkeler şu şekilde: Etiyopya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambiya, Tanzanya, Malavi ve Mozambik.

2004'te yapılan bir araştırmaya göre, Afrika levhası her yıl son derece yavaş biçimde birbirinden uzaklaşıyor. Ortaya nispeten küçük bir Somali levhası ve ondan daha büyük olan Nübye levhası çıkıyor.

Verilere göre en erken 5 ila 10 milyon yıl içinde EARS'taki değişiklikler bugünkünden farklı görünen bir Afrika haritasını ortaya çıkarabilir.

Nitekim bu zaman diliminde Somali ve Nübye plakası arasında yeni bir okyanus görmek muhtemel. Uçsuz bucaksız bir su kütlesinin Doğu Afrika'yı keseceği düşünülüyor.

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