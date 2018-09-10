Afganistan'daki 3 ayrı saldırıda 35 polis hayatını kaybetti

Afganistan'nın kuzeyinde yer alan Kunduz vilayeti, Cüzcan vilayetine bağlı Hamyab ilçesi ve Samagan iline bağlı Dara-i-Suf ilçesinde Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 35 polis hayatını kaybetti, 24 polis de yaralandı.

Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarada ise, çok sayıda militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıları üstelenen olmazken, Afgan yetkililer saldırılardan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Kaynak: TRT Haber, AP