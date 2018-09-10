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ABD'de Isaacs Kasırgası etkili oldu

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan Isaacs Kasırgası, yaz mevsiminde kasırgaya dönüşen beşinci tropik fırtına oldu.

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ABDde Isaacs Kasırgası etkili oldu

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Atlantik Okyanusu açıklarından batı yönünde Karayip Denizi'ne doğru hareket eden kasırganın rüzgar hızı, Küçük Antiller'in doğusunda saatte 120 kilometreye ulaştı.

Isaac'in kasırga gücündeki rüzgarları merkezinden 20 kilometre öteye, tropik fırtına gücündeki rüzgarları ise merkezinden 75 kilometre öteye taşıdığı belirtildi.

Gelecek 36 saat içinde şiddetini artırması beklenen fırtınanın Çarşamba ve Perşembe günü Karayip sahillerini etkilemesi öngörülüyor.

Kuzey yarım kürede okyanuslar üzerinde yaz mevsiminde ortaya çıkan tropikal siklonların rüzgar hızı saatte 60 kilometreye ulaşanlarına tropik fırtına, saatte 120 kilometreye ulaşanlara kasırga adı veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kasırga, Isaacs, abd
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