Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Bamyan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Bamyan Valisi Sayed Enver Rahmeti, militanların, Bamyan'ın Kuhmerd ilçesinin İşpişte bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Rahmeti, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Vali Rahmeti, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 askerin öldüğü iddia edildi.
Ülkede şiddet olayları arttı
Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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