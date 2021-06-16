Eyalet Sivil Savunma Sözcüsü Pedro Granados Ramirez, Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsünce hasta taşımak için kiralanan otobüsün, Matamoros kentinden Nuevo Leon'a giderken kaza yaptığını bildirdi.

Kazada, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 9 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldü. Yaralanan 10 kişinin ise tedavileri sürüyor.