Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da otobüs kazası: 12 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, bir grup hastayı tedavi için başka şehirdeki hastaneye götüren otobüsün yaptığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet Sivil Savunma Sözcüsü Pedro Granados Ramirez, Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsünce hasta taşımak için kiralanan otobüsün, Matamoros kentinden Nuevo Leon'a giderken kaza yaptığını bildirdi.
Kazada, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 9 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldü. Yaralanan 10 kişinin ise tedavileri sürüyor.
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