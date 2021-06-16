TUSAŞ tarafından üretilen daha çok faydalı yük taşıma kapasiteli yeni nesil AKSUNGUR SİHA, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde göreve başladı.

Yakında TSK envanterine de girmesi beklenen AKSUNGUR'la ilgili son gelişmeler TRT Haber'de.