Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber, AKSUNGUR'un üretim tesisine girdi
TUSAŞ tarafından üretilen yeni nesil AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Bu yıl içinde 4 yeni nesil SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. TRT Haber, AKSUNGUR'un üretim tesisine girdi.
TUSAŞ tarafından üretilen daha çok faydalı yük taşıma kapasiteli yeni nesil AKSUNGUR SİHA, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde göreve başladı.
Yakında TSK envanterine de girmesi beklenen AKSUNGUR'la ilgili son gelişmeler TRT Haber'de.
TRT Haber, AKSUNGUR’un üretim tesisine girdi. TUSAŞ tarafından üretilen yeni nesil AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. TSK’ya bu yıl içinde 4 AKSUNGUR SİHA teslim edilecek.https://t.co/jXpgUv2yLR pic.twitter.com/rvFtZr4P82— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021
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