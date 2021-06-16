Depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken bölge sakinlerine sahillerden uzak durma ve yüksek noktalara çıkma uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, depremin ardından su seviyesinin yarım metre yükseldiği bilgisini paylaştı.

Sarsıntıyla birlikte bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.