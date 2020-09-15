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Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusunda Badahşan vilayetinin Curum ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
217 Pamir Kolordusunun 2. Tugay Komutanlığı Sözcüsü Abdul Mennaf Nazari, militanların, Curum ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Nazari, saldırının ardından çıkan çatışmada 17 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban curum badahşan silahlı saldırıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 05:34
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