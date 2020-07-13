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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 asker öldü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
Pervan emniyet yetkilileri, militanların, Pervan'ın Şinvari ilçesine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırının ardından yaşanan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, 5 askerin de yaralandığını ifade etti.
Çatışmada, 4 militanın öldürüldüğü kaydedildi.
Etiketler: afganistan'da çatışma pervan taliban şinvariSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:05
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