Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 100’e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 371 bin 997 vaka ve 17 bin 848 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. İyileşenlerin sayısı da 1 milyon 123 bin 204 olarak kayda geçti.

Devlet Başkanı Bolsonaro da virüse yakalandı

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok COVID-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi COVID-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan'da ölü sayısı 23 bin 174'e ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 554 bin 429 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.