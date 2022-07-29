Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da stadyumda patlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kriket maçı sırasında patlama oldu. Olayda 4 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Uluslararası Kriket Stadyumu'ndaki karşılaşma sırasında bir patlama meydana geldi.
Yerel saatle 16:00 civarında meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polis, 6 bin seyirci kapasiteli stadyumdaki patlamaya ilişkin henüz detay paylaşmadı.
Etiketler: Afganistan Kabil
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