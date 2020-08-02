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Afganistan'da sel nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşanan selde 16 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.
Sel felaketinde 15'i çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.
Etiketler: Afganistan sel NangarharSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 06:26
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