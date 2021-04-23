Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 ölü
[Harita: TRT Haber]
Afganistan'ın Zabul vilayetinde, minibüs ile tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Şehri Safa bölgesinde meydana gelen kazayı, Zabul Valiliği sözcüsü Gül İslam Siyal duyurdu.
Yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Siyal, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
Etiketler: Afganistan Trafik Trafik Kazası
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