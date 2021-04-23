21 yaşındaki Nafiah İkram, yerel kanal WCBS’e verdiği mülakatta, Elmont’taki evine giderken arkasından koşarak gelen tanımadığı birinin asitli saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıdan sonra 3 hafta hastanede yattığını belirten İkram, asitin yüzünde, gözlerinde, boynunda ve ellerinde ağır kalıcı yanıklara neden olduğunu vurguladı.

"Hayatım 5 dakikada değişti"

İkram, "Bütün hayatım 5 dakika içinde değişti. Şu an sadece renkleri seçebiliyorum. Bu saldırının sebebinin ne olduğunu bilmek istiyorum. Bunu hak edecek birine ne yapmış olabilirim ki?" dedi.

İkram'ın babası Sheik İkram da hiç kimse ile düşmanlıklarının olmadığını, saldırının kim tarafından ve neden yapıldığını anlayamadıklarını söyledi.

Saldırganın yakalanması için 10 bin dolar ödül

New York Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), saldırının Müslüman karşıtı nefret suçu olarak soruşturularak failin bir an önce bulunması çağrısında bulundu.

Nassau Bölgesi Polis Departmanı, olaydan sonra kırmızı 2014 model Nissan Altıma araçla kaçan saldırganın yakalanması için 10 bin dolar ödül koyarak, vatandaşlardan bilgi paylaşımı için yardım istedi.