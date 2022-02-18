Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 3 gün önce kuyuya düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Taliban yönetiminin Zabul Kültür Müdürü Vekili Şarafat Viyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Celdek bölgesinde 3 gün önce kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldığını söyledi.
Sağlık ekiplerinin çocuğa sıkıştığı yerde müdahalede bulunduğunu ifade eden Viyal, buna rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Viyal, Taliban yetkililerinin, çocuğun sağ kurtarılması için ellerinden geleni yaptığını söyledi.
Öte yandan, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, çocuğun ailesine ve Afganistan halkına başsağlığı diledi.
Fas'ta da 1 Şubat'ta kuyuya düşen ve 4 gün sonra çıkarılabilen 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan
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