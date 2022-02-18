Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Kim Boo-kyum tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların bu hafta sonu itibarıyla uygulanmaya alınacağı belirtildi.

Kafe ve restoranların 22.00'de kapanması ve özel görüşmelerde kişi sınırının 6'da kalması yönündeki karar, ülkede günlük vaka sayısının ilk kez 100 bini aşmasının ardından geldi.

Güncellenen uygulamalar, 13 Mart'a kadar geçerli olacak.

Esnaf kısıtlamalara tepkili

Küçük esnaf ve serbest meslek sahipleri, sıkı COVID-19 kısıtlamalarının işletmelerine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete tepki gösteriyor.

Yetkililerin, özel toplantı sınırını 8 kişiye yükseltmeyi düşündükleri ancak Omicron varyantı ile artan vaka sayıları nedeniyle mevcut seviyeyi korumaya karar verdikleri bildirildi.

Başbakan Kim, Ulusal Meclisi salgından etkilenen küçük işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmış ekstra bir bütçeyi hızla gözden geçirmeye ve onaylamaya çağırdı.

Siyasi partiler, hükümetin önerdiği 11,6 milyar dolarlık ek bütçenin artırılması gerektiğini savunuyor.