Dünya
Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü24 Ekim 2019 Perşembe 15:13 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 15:16
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Şerifullah Çemtu'nun uğradığı silahlı saldırıda öldüğü bildirildi.
[Temsili fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Badgis vilayeti Emniyet Müdürü Çemtu'nun, Kabil'in 5. Bölgesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırı sonucu Çemtu'nun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan taliban