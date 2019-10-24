Panele, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ile Türk ve Macar araştırmacı ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin yanı sıra halklar arasındaki yakınlığa dikkat çekti.

Türkiye ile Macaristan'ın ortak tarihini araştırmanın önemini vurgulayan Matis, bu tür panel ve konferansların ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Matis, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin yerinin tespit edilmesine ilişkin, "Tarihin bu denli önemli bir parçasını bulmak, hem Türkiye hem Macaristan için çok büyük bir kazanç." ifadesini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de söz konusu kazı projesine ilişkin bilgiler paylaşarak Macaristan'da şimdiye kadar 81 proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA