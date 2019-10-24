Dünya

Kahire'de aşırı yağış su baskınlarına neden oldu

24 Ekim 2019 Perşembe 13:41 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 15:02

Mısır’ın başkenti Kahire’de etkili olan aşırı yağış, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Başkentte okullar tatil edilirken, hava yolu şirketleri uçuşlarını ertelemek zorunda kaldı.