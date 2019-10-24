Dünya
Kahire'de aşırı yağış su baskınlarına neden oldu24 Ekim 2019 Perşembe 13:41 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 15:02
Mısır’ın başkenti Kahire’de etkili olan aşırı yağış, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Başkentte okullar tatil edilirken, hava yolu şirketleri uçuşlarını ertelemek zorunda kaldı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de dün şiddetli yağış etkili oldu. Başkentin birçok bölgesinde ulaşım durma noktasına gelirken, alt geçitleri su bastı.
Mısır Havayolları, hava durumu raporlarını dikkate alarak uçuşlarını ertelediğini duyururken, hükümet okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kahire’nin birçok bölgesindeki cadde ve sokaklarda su baskını oldığı görüldü.
Kaynak: Al Jazeera
Etiketler: su baskınları sel mısır'ın başkenti kahire aşırı yağış