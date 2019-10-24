İngiltere medyasında yer alan haberelere göre dün ssex bölgesindeki bir konteynerde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin Essex kontluğundaki bir sanayi bölgesinde yer alan kamyon konteynerinde 39 ceset bulunmuştu.

25 yaşında ve Kuzey İrlandalı olduğu açıklanan kamyon şoförü, cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Essex Polis Şefi Andrew Marriner, aracın Bulgaristan'dan geldiğini ve cumartesi günü İngiltere'ye giriş yaptığını düşündüklerini söylemişti.

Mariner, “Bu, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olaydır. Olayın detaylarını ortaya çıkartmak için sorgularımız devam etmektedir. Mağdurları tespit etme sürecindeyiz, ancak bunun uzun bir süreç olabileceğini tahmin ediyorum" demişti.

Kaynak: Reuters