Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü.
Taliban geçici hükümetinin Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hafız Ubaidullah Abidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Serdevre bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, Taliban'ın kontrol noktasında gerçekleşti.
Diğer yandan Nangarhar Taliban yetkilileri, Hogyani ilçesinin Mumley bölgesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Yetkililer, saldırıda 4 Taliban mensubunun öldüğünü, 1'inin yaralandığını kaydetti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Ayrıca öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan Taliban
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