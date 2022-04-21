Rusya'nın başkenti Moskova'da trenden inmek için adım atan kadının ayağı, kapanan kapının arasında kaldı. İstasyonda büyük korku yaşandı.

Ayağı sıkışan kadın yolcu platforma düştü. Diğer yolcular ise kadını kurtarmak için seferber oldu.



Önce vagonun kapısını açmayı denediler ardından kapıya vurarak trenin hareket etmesini önlemeye çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. Tren hareket etti, kadın yolcu da sürüklenmeye başladı.

Makinist geç de olsa, durumu fark etti, treni durdurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.