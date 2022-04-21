Eski ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir aranın ardından kameraların karşısına geçti. Ancak sinirlerine hakim olmadı.

Trump, 15 yıllık arkadaşı İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın yeni programı "Sansürsüz"e konuk oldu. Hafta başında yayınlanacak 75 dakikalık programın 30 saniyelik tanıtımında Trump'ın Morgan'a "Ben çok dürüstüm, senden de dürüstüm" demesi tansiyonun yükseldiğini gösterdi.

Röportajda, konu, 2020 yılındaki Amerikan seçimine gelince ikili arasındaki tansiyon bir anda yükseldi.

Morgan, başkanlık seçimini adil olarak niteleyip Trump'ı yenilgi kabullenmemekle eleştirdi. Yanıt olarak Trump'ın " Sadece bir aptal böyle düşünür" demesi üzerine Morgan "Sizce ben aptal mıyım" dedi. Trump'ın evet demesiyle birlikte sinirler daha da gerildi.

Bu diyaloğa sinirlenen Trump, gazeteciyi 'sadakatsizlikle' suçladı. Daha sonra röportajı terk etti.