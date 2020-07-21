Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezinde bir kasap dükkanı önüne yerleştirilen bombanın, kalabalığın toplanmasıyla patlatıldığını söyledi.

Başarat, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.