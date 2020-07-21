Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi.
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezinde bir kasap dükkanı önüne yerleştirilen bombanın, kalabalığın toplanmasıyla patlatıldığını söyledi.
Başarat, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı sivil ölümleriSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:37
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