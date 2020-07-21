Kimlik bilgilerini gizliyorlar, hakaret, kötüleme, tehdit, iftira, kamuoyunu suça teşvik etme gibi çok sayıda olumsuz davranışa imza atıyorlar.

Sosyal medyanın kötüye kullanılması, pek çok ülkenin ortak sorunu.

Türkiye'de ise, sosyal medyaya ilişkin düzenleme gündemde.

Peki yurtdışında ne tür düzenlemeler var?

Birçok ülke bu alanda yaşanan sorunları çözmek için yollar ararken, Almanya’daki sosyal medya düzenlemesi dikkat çekiyor.

Ülkede aşırı sağcı propaganda ile ırkçı ve nefret söylemlerinin artması üzerine Merkel yönetimi harekete geçti.

Aşırı sağcı grupların sosyal medya üzerinden yalan haber yayması, ölüm tehdidinde bulunması, hatta terör saldırıları öncesi bu platformlar üzerinden örgütlenilmesinin önünün alınması için hazırlanan yasa Ekim 2017’de yürürlüğe girdi.

NetzDG adlı yasayla, sosyal medya platformları, kullanıcılarının yayınladıkları içerikten sorumlu hale geldi.

Yasayla birlikte, kullanıcıların rahatsız oldukları içerikleri şikayet edebilecekleri bir sistem kurulması zorunlu oldu.

Sosyal ağlar, şikayet edilen içeriklerin yasaları ihlal edip etmediğini inceleyebiliyor.

İhlal tespit edildiğinde uygunsuz içeriğin 24 saat içinde silinmesi gerekiyor.

Silinmezse sosyal ağlara 50 milyon euroya kadar para cezası verilebiliyor.

Mahkeme kararı olması halinde, suç içerikli paylaşım yapan kişinin bilgileri, şikayetçiyle paylaşılabiliyor.

Fiziksel şiddet ve cinsel saldırı tehditleri üç yıla kadar, hakaret ise iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Sosyal ağ sağlayıcıları da ülkede temsilcilik açmak zorunda.

