Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı31 Ekim 2019 Perşembe 08:01 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 08:03
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Afganistan Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, motosiklete yerleştirilen bombanın, Espin Buldak merkezindeki pazar yerinde patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Barikzey, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı Espin Buldak