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Dünya
AA 20.01.2024 17:38

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı

Afganistan'ın Kunar vilayetinde, Taliban yönetimi ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı
[Fotograf: Reuters]

Afgan basınında yer alan haberlere göre, öğleden sonra Kunar'ın Sirkanay ilçesinde Durand Hattı olarak bilinen, Afganistan ve Pakistan sınırında iki ülke sınır güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Çatışmanın sona erdiği belirtilirken, çatışmanın boyutuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Pakistan ve Taliban yönetimine bağlı güçler arasında, zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar çıkabiliyor. Can kayıplarının da olabildiği çatışmaların ardından her iki ülkenin yetkililerinin devreye girmesiyle gerilim düşürülüyor.

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