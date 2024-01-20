Gazze'deki esir İsraillilerin yakınları, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yaptı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun Kayserya kentinde yer alan evinin önüne çok sayıda esir yakını çadır kurdu.

Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması için Gazze'deki krizle ilgilenen ülkelerin katıldığı uluslararası bir konferans düzenlemesini talep eden göstericiler, "Başbakan'ın görevinin daha fazla esirin öldürülmesini önlemek" olması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki esirlerden Ohad Ben-Ami'nin kızı Ella, "Onların geri dönmesi için yalvarıyorum, hayatlarının kurtarılması için yalvarıyorum. Bu bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Ella, Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması konusunda bir çözüm bulunması için Katar, Mısır, ABD ve İsrail'in katıldığı uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep ettiklerini kaydetti.