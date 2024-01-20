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Dünya
AA 20.01.2024 12:33

BM, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin yayımladığı raporda, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun, kadın olduğu bildirildi.

BM, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğunu açıkladı
[Fotograf: AA]

BM Kadın Birimi, Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Raporda nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar ve kızlardan oluştuğu belirtildi.

Saatte iki annenin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, yaklaşık 10 bin çocuğun babasını kaybettiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay dün, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk." demişti.

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