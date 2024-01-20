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Dünya
AA 20.01.2024 12:28

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

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