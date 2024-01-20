Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2024 09:58

Çin'in Hınan eyaletinde yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrenci öldü

Çin'in Hınan eyaletindeki özel bir yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'in Hınan eyaletinde yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrenci öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nanyang şehrinin Fangçıng ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü Yingcay Okulu'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken yaralı kurtulan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hıbey eyaletinde yayın yapan Zonglan News'e açıklama yapan bir öğretmen, ölenlerin tamamının üçüncü sınıf öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı.

Sıçuan eyaletinde yayın yapan Cover News'e konuşan ilçe sakinleri, okulun anaokulu kısmı da bulunan, kırsal alanda özel bir yatılı ilkokul olduğunu, öğrencilerin bir kısmının hafta sonunda evlerine gittiğini, aileleri uzakta yaşayan veya başka yerde çalışan öğrencilerin ise hafta sonları da okulda kaldığını aktardı.

Trajik olayın, okulun kısa süre sonra yarı yıl tatiline gireceği zamanda meydana geldiği kaydedildi.

Çin ajansı Xinhua, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü; adli mercilerin okuldan sorumlu bir personeli sorgu için gözaltına aldığını bildirdi.

ETİKETLER
Çin Yangın
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
Çin'in Ciangsu eyaletinde bir metal atölyesinde meydana gelen patlamada 8 işçi öldü
10:08
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı
10:05
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı
09:54
Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi
09:48
Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltı
09:39
Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Meteoroloji'den 9 ile "kuvvetli yağmur ve kar" uyarısı
Meteoroloji'den 9 ile "kuvvetli yağmur ve kar" uyarısı
FOTO FOKUS
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ