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Afgan makamları: Taliban son bir haftada 30 sivili öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası, ülkede son bir haftada 30 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Şura Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının son bir haftada 9 vilayette 30 sivili öldürdüğünü söyledi.
Sivillerin çoğunun Taliban tarafından yerleştirilen bombaların patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Faisal, iki sivilin yaralandığını belirtti.
Faisal, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi için ateşkes yapılması gerektiği ni kaydetti.
Taliban kabul etmedi
Taliban'dan yapılan açıklamada, Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasının açıklamasının asılsız olduğu savunuldu.
Taliban üyelerinin hiçbir zaman sivilleri hedef almadığı ileri sürülen açıklamada, aksine ABD ve Afgan güçlerinin sivilleri öldürdüğü iddia edildi.
Etiketler: Afganistan taliban abd Cavid FaisalSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 13:20
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