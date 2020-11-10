Rüzgar ve güneş enerjisi hızla dünyanın en çok tercih edilen ya da üzerinde çalışılan enerji kaynaklarından oluyor. Çünkü küresel ısınma var ve iklim değişikliği dünyamızı tehdit ediyor.

Bu da bu iki yenilenebilir enerji endüstrisinde hızlı bir büyümeye yol açıyor.

Hatta diğerlerine göre daha fazla karbon salan bazı ülkeler bunu azaltmak için yenilenebilir altyapıyı genişletme sözü veriyor.

Son veriler de önümüzdeki 5 yıl içinde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminde ileriye dönük potansiyel büyük bir adım olduğunu ortaya koyuyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Bloomberg medya kuruluşunun haberine göre, bu yıl dünyadaki açık deniz rüzgar çiftliklerinde tahmini 25 gigawatt güç kapasitesi üretilecek. Toplam kapasitenin 2025 yılına kadar 2'ye katlayacağı, hatta bunu da biraz aşarak 61 gigawatt olacağı öngörülüyor.

Söz konusu sayıların ne anlama geldiği, küçük bir örnekle özetlenebilir.

1 gigawatt kendi başına 110 milyon LED ampule güç verecek kadar enerji içeriyor. Yani 2025 tahminine kadar açık deniz rüzgar çiftlikleri, dünya çapında yaklaşık 6,7 milyar LED'e güç sağlamak için yeterli enerjiye katkı verecek.

Bloomberg'e göre, ülke yönetimleri fosil yakıtlardan geçiş arayışına girdikçe açık deniz rüzgar enerjisi şirketleri arasındaki rekabet de artıyor. Bununla birlikte, kara rüzgar çiftlikleri son yıllarda finansal olarak daha başarılı oldu ve nispeten daha kolay kurulumla, daha kısa süre ve büyük miktarda rüzgar enerjisi üretimine izin veriyorlar.

ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Kore, önümüzdeki 10 yılda açık deniz rüzgar enerjisinde bir artışa hazırlanıyor. Potansiyel olarak kazançlı yenilenebilir enerjinin yılın başlarında belirlenen iklim hedeflerine yardımcı olup olmayacağını görmek için tüm gözler de Avrupa'nın üzerinde.

Zira 2030 İklim Hedef Planı'nda, Avrupa Komisyonunun 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 azaltma önerisi var. Bu da Avrupa'yı 2050'ye kadar iklim nötr hale gelmek yani iklime zararsız olmak için sorumlu bir yola koyuyor.

Son olarak 2020'nin ilk yarısında dünya çapında üretilen elektriğin yüzde 10’unun güneş ve rüzgardan sağlandığını da hatırlatalım. Ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye için bu oran yüzde 13.