Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Endonezya'nın Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lampung eyaletine bağlı Tanggamus bölgesinin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, sarsıntının, Limau, Ulubelu, Pringsewu ve Pesawaran bölgelerinde de hissedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 06:46
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