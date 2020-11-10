Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Irak Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi yakınları olan 4,8 büyüklüğündeki deprem saat 02.18'de gerçekleşti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 05:06
Son Haberler
- 05:00
- 04:35
- 04:35
- 04:22
- 03:56
Sıradaki Haber
Koronavirüsü yenen kişi sayısı 36 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz