ORF, AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya’nın üye ülkelerin temsilcileriyle yaptığı bir görüşmeyle ilgili 6 Kasım tarihli iç yazışma belgesine dayandırdığı haberinde, dijital platformda görüşme imkanı sunan uygulamalardaki şifreleme sisteminin yasaklanacağını ileri sürdü.

Haberde, söz konusu uygulamaların daha rahat izlenebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtildi.

Avustuya ve Fransa hemfikir

Terörle mücadele kapsamında AB’nin bu adımı atmaya hazırlandığı ileri sürülen haberde, özellikle Avusturya ve Fransa’nın bu konuda hemfikir oldukları kaydedildi.

Kararın, üye ülkeler arasında halihazırda kabul gördüğü belirtilen haberde, aralık başında video konferans yoluyla düzenlenecek İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında herhangi bir fikir ayrılığı yaşanmaksızın kabul edileceği iddia edildi.